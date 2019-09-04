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Габулов: вдвойне рады, что «Алании» играть с ЦСКА, в республику приедет топ-клуб

Габулов: вдвойне рады, что «Алании» играть с ЦСКА, в республику приедет топ-клуб
Футбол / Кубок России 0

Президент владикавказской «Алании» Владимир Габулов прокомментировал итоги жеребьёвки Кубка России, в 1/16 финала его команде предстоит сыграть с ЦСКА.

«Мы рады, что вообще дошли до этой стадии Кубка России. Здорово, что к нам в республику приедет один из топ-клубов РПЛ. Вдвойне рады, что это именно ЦСКА. Лично для меня и Спартака Гогниева ЦСКА – не чужой клуб, с ним связаны большие победы и приятные воспоминания. Это футбольный праздник для всего региона, спустя много лет к нам в республику приедет топ-клуб. Уверен, что будет аншлаг.

Не думаем о том, что ЦСКА может привезти не основной состав. Главное – насколько качественно наш клуб подготовится и настроится на эту игру.

Мы убеждены, что у нас очень хорошая команда. Матч против ЦСКА – возможность лишний раз это доказать, проверить свои силы против такого соперника и окончательно поверить в собственные возможности», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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