Ловрен: я выиграл ЛЧ и брал серебро ЧМ. Я не должен кому-то что-то доказывать

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен рассказал, почему не покинул мерсисайдский клуб в летнее трансферное окно.
«Я думал об уходе. Знал, что делал всё для „Ливерпуля“, выиграл Лигу чемпионов. Я не из тех игроков, которым нравится сидеть на скамейке запасных и зарабатывать деньги. Некоторые говорили мне: „Какая тебе разница, ты в большом клубе, заткнись и зарабатывай деньги“. Но это не по мне.
Со мной связывался „Милан“, но настойчивее всех была „Рома“, однако переговоры не увенчались успехом. Я не хочу куда-то идти и доказывать кому-то, кто я и как играю, готов я или нет. Я профессионал, я выиграл Лигу чемпионов, выиграл серебро чемпионата мира. Я добился больших успехов в футболе и не должен уходить в аренду или доказывать что-то», — приводит слова Ловрена Sportske Novosti.
- 4 сентября 2019
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