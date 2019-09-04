Кепа — об инциденте с Сарри: не горжусь тем, что произошло

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага вспомнил инцидент с бывшим наставником лондонского клуба Маурицио Сарри, произошедший в прошлом сезоне.



«Я не горжусь тем, что произошло. Раньше я никогда не оказывался в подобной ситуации. Сарри подумал, что я получил травму, и всё случилось так, как случилось. Я попросил прощения у всех, и Сарри объяснил мне, что он чувствовал в тот момент. Мы были в центре внимания на той неделе. Внутри команды всё было улажено на следующий день после финала Кубка английской лиги», — приводит слова Кепы Goal.com.



Напомним, в концовке второго дополнительного тайма финального матча Кубка английской лиги сезона-2018/19 с «Манчестер Сити» главный тренер лондонцев решил заменить Кепу на Вилли Кабальеро, однако испанец отказался покидать поле. Встреча завершилась в серии пенальти победой «горожан» со счётом 4:3.