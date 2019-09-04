Шунин приступил к тренировкам на поле
Вратарь «Динамо» Антон Шунин приступил к заключительной стадии реабилитации, сообщает пресс-служба московской команды. Голкипер вернулся к тренировкам на поле.
Фото можно посмотреть на странице московского «Динамо» в «Твиттере».
Напомним, Шунин получил травму в матче 5-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2). 32-летний игрок получил повреждение в моменте с голом нападающего гостей Артёма Дзюбы на 10-й минуте. Вратарь попросил замену, держась за заднюю поверхность бедра. Вместо него на поле вышел Игорь Лещук.
«Динамо» набрало 9 очков в 8 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Краснодар», набравший 17 очков в 8 матчах.
Шунин: у меня были другие варианты, но я счастлив, что остался в «Динамо»
- 4 сентября 2019
-
23:50
-
23:48
-
23:20
-
23:07
-
22:51
-
22:35
-
22:14
-
22:08
-
21:55
-
21:46
-
21:39
-
21:37
-
21:29
-
21:02
-
20:58
-
20:29
-
20:18
-
20:09
-
20:09
-
19:57
-
19:54
-
19:48
-
19:41
-
19:39
-
19:05
-
18:57
-
18:54
-
18:38
-
18:37
-
18:21
-
18:10
-
18:01
-
17:54
-
17:49
-
17:43
Партнерский контент