Шунин приступил к тренировкам на поле

Вратарь «Динамо» Антон Шунин приступил к заключительной стадии реабилитации, сообщает пресс-служба московской команды. Голкипер вернулся к тренировкам на поле.

Фото можно посмотреть на странице московского «Динамо» в «Твиттере».

Напомним, Шунин получил травму в матче 5-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2). 32-летний игрок получил повреждение в моменте с голом нападающего гостей Артёма Дзюбы на 10-й минуте. Вратарь попросил замену, держась за заднюю поверхность бедра. Вместо него на поле вышел Игорь Лещук.



«Динамо» набрало 9 очков в 8 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Краснодар», набравший 17 очков в 8 матчах.