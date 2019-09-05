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Глушаков: Кононов матом ругался, покричал, взорвался. Он не мямля

Глушаков: Кононов матом ругался, покричал, взорвался. Он не мямля
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», поделился мнением о нынешнем главном тренере красно-белых Олеге Кононове.

«Кононов — нормальный тренер, у него своё видение на игру, на тактику. И мы нашли с ним общий язык, спасибо ему и коллективу за поддержку. Если честно, то под то, что он хочет, нужен чуть-чуть другой подбор футболистов. В «Спартаке» многие не выдерживают этого темпа. Вот почему мы первый тайм играли, а потом сдувались? Слишком энергозатратная тактика. Ну, это мне так кажется. Всё зависит от того, кого клуб возьмёт, как укрепится сможет.

Повышал ли он на нас голос? Конечно. Когда «Вильярреалу» проиграли, он вообще матом ругался. Покричал, взорвался. Там, правда, первый тайм был безобразный. Он не мямля, он просто интеллигентный мужик. Надо пообщаться с человеком, чтобы делать о нём выводы, а оскорбления не красят болельщиков и будоражат игроков", — рассказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

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