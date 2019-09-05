Оуэн: Капелло нанёс непоправимый урон моей карьере и всему английскому футболу

Бывший форвард «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн считает, что назначение главным тренером национальной команды Фабио Капелло нанесло ущерб как его карьере, так и английскому футболу.



«Когда Капелло собрал свой первый состав сборной, мы сразу заметили, что итальянец был очень строг, когда дело касалось еды, а также не мог говорить по-английски. Все просто смотрели друг на друга. Я думал: «Как этот парень нам что-нибудь скажет?»



Оглядываясь назад, я понятия не имею, что заставило футбольную ассоциацию назначить кого-то, кто не может говорить по-английски. Я оказался на скамейке запасных при нем. Это вызвало тревогу.



За 10-15 минут до конца игры мы проигрывали 0:1, и он меня выпустил. Моим постоянным воспоминанием о том веере было мое появление перед прессой после матча. К этому времени нежелание Фабио выпускать меня в основе стало горячей историей. Пресса была повсюду, спрашивала меня, объяснил ли тренер свое решение и, если да, то, что он сказал. Очевидно, что не нужно быть гением, чтобы понять, что заголовки газет тогда были довольно жесткими для тренера. И, вероятно, не случайно, что Капелло никогда не вызывал меня снова.



Он не только прервал международную карьеру без каких-либо объяснений, но также стал одним из наименее эффективных тренеров Англии за всю историю. По моему мнению, Фабио Капелло нанес катастрофический урон как моей карьере, так и английскому футболу в целом, и получил за это щедрое вознаграждение», — написал Оуэн в своей книге «Reboot. My Life. My Time», поступившей в продажу 4 сентября.

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