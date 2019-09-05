Президент «Спортинга»: «Тоттенхэм» хотел купить Б. Фернандеша за € 65 млн

Руководитель португальского «Спортинга» Фредерику Варандаш рассказал, почему хавбек Бруну Фернандеш не перебрался в английскую Премьер-лигу этим летом.
«Лондонский «Тоттенхэм» хотел купить Бруну Фернандеша за € 45 млн и € 20 млн мы могли получить в качестве бонусов. Одним из пунктов выплат было, чтобы «шпоры» выиграют Лигу чемпионов или АПЛ, чего никогда не было», — цитирует Visao de Mercado президента «Спортинга».
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» согласовал на следующее лето трансфер Фернандеша за € 70 млн.
В сезоне-2018/19 Фернандеш стал автором 32 забитых мячей и 18 голевых передач на клубном уровне. При этом он провёл в составе «Спортинга» 52 матча: 33 — в чемпионате, 11 — в Кубке и 8 — в еврокубках. Его контракт со «Спортингом» действителен до лета 2023 года.
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