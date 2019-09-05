Силва: я бы хотел играть под руководством Анчелотти в «Наполи»

Полузащитник Лукас Силва поделился мнением о своём будущее, которое он видит после расторжения контракта с «Реалом». Перед самым закрытием летнего трансферного окна бразилец расторг соглашение с «Реалом», став свободным агентом.



«Мне хотелось большего в «Реале», но это было невозможно. Мы вместе решили, что расторгнуть контракт будет лучшим решением для обеих сторон.



Я хочу играть в Европе, это моя цель. Серия А идеально бы подошла под мои характеристики и способности. Я был близок к переходу в «Дженоа», велись переговоры, но сделку не удалось завершить из-за некоторых обстоятельств.



Я хотел бы вновь играть под руководством Анчелотти в «Наполи». Для меня было удовольствием работать с ним ранее, он один из лучших тренеров в моей карьере», – приводит слова Силвы Tuttomercatoweb.

«Реал» расторг контракт с Лукасом Силвой