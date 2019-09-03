«Реал» расторг контракт с Лукасом Силвой

Бразильский полузащитник «Реала» Лукас Силва покинул мадридский клуб, сообщает AS. По информации источника, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
В сезоне-2018/19 26-летний Силва выступал в составе «Крузейро» на правах аренды. Полузащитник принял участие в шести матчах бразильского национального чемпионата, в которых не отметился результативными действиями.
Силва перешёл в «Реал» из «Крузейро» в январе 2015 года. Сумма трансфера составила € 13 млн. Через полгода после трансфера у бразильца возникли проблемы с сердцем, но игрок заявил, что у него было разовое изменение ритма биения сердца. Контракт Силвы с «Реалом» действовал до лета 2020 года.
«Реал» набрал 5 очков в 3 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
- 3 сентября 2019
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