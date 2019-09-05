Глушаков ответил на пожелания агентов выиграть чемпионат без Карреры

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», ответил на заявления окружения экс-наставника красно-белых Массимо Карреры — агентов Титура Гурцкая и Марко Трабукки. Ранее Гурцкая пожелал Глушакову показать, как он может выиграть чемпионат без Карреры.
В ответ в своём «твиттере» 32-летний хавбек написал: «Желаю полу-агентам не жить прошлым и искать новую работу. Или тяжело пока?». Соответствующие слова были опубликованы на картинке с Гурцкая и Трабукки.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Дениса Глушакова.
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. В Кубке России, Лиге Европы и Лиге чемпионов футболист в общей сложности принял участие в 7 встречах, но не отметился ни забитыми мячами, ни результативными передачами.
- 5 сентября 2019
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