Глушаков ответил на пожелания агентов выиграть чемпионат без Карреры

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», ответил на заявления окружения экс-наставника красно-белых Массимо Карреры — агентов Титура Гурцкая и Марко Трабукки. Ранее Гурцкая пожелал Глушакову показать, как он может выиграть чемпионат без Карреры.

В ответ в своём «твиттере» 32-летний хавбек написал: «Желаю полу-агентам не жить прошлым и искать новую работу. Или тяжело пока?». Соответствующие слова были опубликованы на картинке с Гурцкая и Трабукки.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Дениса Глушакова.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. В Кубке России, Лиге Европы и Лиге чемпионов футболист в общей сложности принял участие в 7 встречах, но не отметился ни забитыми мячами, ни результативными передачами.

