Гол Джано помог сборной Грузии сыграть вничью с Южной Кореей
В Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» состоялся товарищеский матч Южная Корея — Грузия. Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 2:2.
Первый гол забил полузащитник Грузии Джано Ананидзе на 40-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял нападающий Южной Кореи Хван Ый Чо. В конце встречи Хван вывел свою команду вперёд, но спустя минуту отличился грузинский форвард Георгий Квилитая.
В составе сборной Южной Кореи результативные передачи в актив записали нападающий Сон Хын Мин и защитник Ким Чжин Су. Авторами голевых пасов в составе сборной Грузии стали хавбеки Валерий Казаишвили и Джаба Канкава.
8 сентября Грузия проведёт матч 6-го тура квалификации Евро-2020 с Данией. Встреча состоится в Тбилиси, начало — в 19:00 мск.
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
05 сентября 2019, четверг. 16:30 МСК
Южная Корея
Окончен
2 : 2
Грузия
0:1 Джано – 40' 1:1 Чо – 48' 2:1 Чо – 89' 2:2 Квилитая – 90'
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