Гол Джано помог сборной Грузии сыграть вничью с Южной Кореей

В Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» состоялся товарищеский матч Южная Корея — Грузия. Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 2:2.

Первый гол забил полузащитник Грузии Джано Ананидзе на 40-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял нападающий Южной Кореи Хван Ый Чо. В конце встречи Хван вывел свою команду вперёд, но спустя минуту отличился грузинский форвард Георгий Квилитая.

В составе сборной Южной Кореи результативные передачи в актив записали нападающий Сон Хын Мин и защитник Ким Чжин Су. Авторами голевых пасов в составе сборной Грузии стали хавбеки Валерий Казаишвили и Джаба Канкава.

8 сентября Грузия проведёт матч 6-го тура квалификации Евро-2020 с Данией. Встреча состоится в Тбилиси, начало — в 19:00 мск.