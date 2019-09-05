Робертсон: надеемся, у Шотландии будет большая победа в матче с Россией
Защитник «Ливерпуля» и национальной команды Шотландии Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от домашнего матча 5-го тура квалификации чемпионата Европы — 2020 со сборной России.
«Сборная России очень сильна. И мы не находимся наверху. Хотя таблица нас не смущает. Наша команда развивается. И дома мы должны показать высокий результат.
Надеемся, у нас будет большая победа в матче с Россией. Надеюсь, что болельщики нам помогут», — передаёт слова Робертсона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Сборная Россия, набрав 9 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I, Шотландия (6) — четвёртое.
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