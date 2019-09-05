Дзюба назвал сборную Шотландии крепкой командой

Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2020 с командой Шотландии. Встреча состоится завтра, 6 сентября.



«Очень крепкая команда, которая любит атаковать через фланги. Мы знаем, с кем сыграем. Конечно, выделяется Робертсон. Нас ждёт очень тяжёлая игра. Газон очень хороший на стадионе! Здесь похоже на «Лужники» — далеко трибуны от поля. А так — погода хорошая, атмосфера, поле. Это всё, что нас интересует. В Шотландии всегда умели болеть. Я присутствовал, так сказать, на матчах с «Селтиком»… Потрясающая атмосфера. Но завтра мы хотим победить», — цитирует форварда Sport24.



Календарь отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года можно посмотреть на «Чемпионате».

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