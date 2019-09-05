Хавбек ЦСКА Ефремов пропустит около 6-7 месяцев

Полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов сегодня, 5 сентября, перенёс операцию в одной из клиник Мюнхена, сообщает пресс-служба «армейцев» на официальном сайте клуба.

Ефремову потребовалась операция на правом колене в связи с разрывом медиальной и передней крестообразной связок. Ориентировочные сроки восстановления 24-летнего футболиста составят шесть-семь месяцев.

Дмитрий выступает за ЦСКА с 2013 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 2 матчах Российской Премьер-Лиги (1 — в основе).

«Армейцы», набрав 16 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В 9-м туре московская команда на выезде сыграет с «Тамбовом». Встреча состоится 15 сентября.

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