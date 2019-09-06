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Кириченко: Шотландия — это не топ-сборная, раньше была помощнее

Кириченко: Шотландия — это не топ-сборная, раньше была помощнее
Футбол / Евро-2020 0

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от матча Россия — Шотландия, который состоится 6 сентября в Глазго ( начало — 21:45 мск) в рамках квалификационного раунда Евро-2020.

«Шотландия всегда играла в силовой футбол. Мне кажется, раньше эта сборная была помощнее. Такой соперник нам по силам. При этом давление будет очень серьёзное. Думаю, Россия не станет играть по схеме с тремя центральными защитниками. В последнее время во встречах с сопоставимыми соперниками мы играли в двух. А Шотландию точно можно отнести к разряду сопоставимых. Понятно, что мы можем как выиграть, так и проиграть. Но шотландцы — это не карлик, но и не топ-сборная», — приводят слова Кириченко «Известия».

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