«Реал» предлагал «ПСЖ» за Неймара € 100 млн, а также Бэйла, Наваса и Хамеса

Мадридский «Реал» предпринимал попытки заполучить нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в летнее трансферное окно, сообщает BBC.



По сведениям источника, «сливочные» были готовы заплатить за скандального бразильца € 100 млн и включить в сделку трёх игроков команды — форварда Гарета Бэйла, полузащитника Хамеса Родригеса и голкипера Кейлора Наваса. Тем не менее заинтересованные стороны не сумели договориться.



Напомним, летом Неймар выразил желание покинуть «ПСЖ». Претендентами на бразильца также считались «Барселона» и «Реал».



В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действует до 30 июня 2022 года.

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