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Матюиди: «ПСЖ» навсегда останется в моём сердце

Матюиди: «ПСЖ» навсегда останется в моём сердце
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди признался, что «ПСЖ» всегда будет занимать особое место в его сердце, ведь этот клуб помог ему реализовать свою детскую мечту.

«Я всегда положительно отзывался о «Ювентусе». Мне тут очень хорошо. Мне нравится Турин. Мне повезло выступать в одном из лучших клубов мира. «ПСЖ»? Знаете, этот клуб навсегда занял особое место в моём сердце. Именно здесь мне удалось реализовать свою детскую мечту», — приводит слова Матюиди Canal+.

Помимо выступлений за «Ювентус», Матюиди играл в «Труа», «Сент-Этьен», «ПСЖ». В национальную сборную приглашается с 2010 года. С «ПСЖ» Блез стал чемпионом Франции, причем, четыре раза. С «Ювентусом» Матюиди добился двух чемпионских кубков Италии.

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