Азар будет готов дебютировать за «Реал» в официальных матчах 14 сентября
Полузащитник «Реала» Эден Азар восстановится от повреждения до конца перерыва на матчи национальных команд. Как сообщает AS. 28-летний игрок будет готов дебютировать за мадридский клуб в официальных матчах в игре 4-го тура чемпионата Испании с «Леванте». Эта игра пройдёт 14 сентября.
Ранее стало известно, что Азар покинул расположение сборной Бельгии. Хавбеку по-прежнему беспокоит мышечное повреждение бедра, которое он получил 16 августа на тренировке.
Форвард прошёл несколько медицинских тестов в расположении бельгийской национальной команды, после чего было решено освободить игрока от выступлений за сборную в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино (6 сентября) и Шотландии (9 сентября).
Азар покинул расположение сборной Бельгии из-за повреждения
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