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Мама Кокорина отреагировала на решение суда об УДО сыновей

Мама Кокорина отреагировала на решение суда об УДО сыновей
Футбол / РПЛ 0

Светлана Кокорина, мама нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла Кокорина, поделилась эмоциями после решения суда об условно-досрочном освобождении её сыновей. Осуждённые выйдут из колонии Белгородской области через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу. Узнав о решении, женщина заплакала.

«Я уже знаю, что ребят отпустили. Спасибо большое всем! Наконец-то это всё закончилось. У меня даже слов нет. Не знаю, что сказать. Такие эмоции. Будут ли эти 10 дней самыми тяжёлыми? Не знаю даже, правда. Всё позади», — цитирует Кокорину Sport24.

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали чиновник Денис Пак, водитель Виталий Соловчук и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин.

Источник: суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО
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