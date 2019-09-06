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Источник: суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО

Источник: суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО
Футбол / РПЛ 0

Суд удовлетворил ходатайство нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщает сайт телеканала «360».

Также освобождён и брат Кокорина Кирилл. Осуждённые выйдут из колонии Белгородской области через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.

Суд пока официально не подтверждает информацию. Но адвокат Кокорина Татьяна Стукалова косвенно подтвердила её постом в «Инстаграме».

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали чиновник Денис Пак, водитель Виталий Соловчук и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

Никто из родственников Кокорина и Мамаева не приехал к колонии
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