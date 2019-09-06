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Чочиев — Кокорину и Мамаеву: домой, мои золотые!

Чочиев — Кокорину и Мамаеву: домой, мои золотые!
Футбол / РПЛ 0

Алан Чочиев, полузащитник «Балтики» и близкий друг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, в социальной сети отреагировал на решение суда об условно-досрочном освобождении футболистов. Осуждённые выйдут из колонии Белгородской области через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.

Ранее Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении из исправительной колонии.

«Домой, мои золотые!» — написал Чочиев в «Инстаграме».

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали чиновник Денис Пак, водитель Виталий Соловчук и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин.

Семак отреагировал на решение суда об УДО Кокорина
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