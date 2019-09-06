Жена Мамаева: освобождение Павла — лучший подарок для меня на день рождения!

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, отреагировала на новость об условно-досрочном освобождении футболиста из колонии общего режима.

«У меня завтра день рождения, и это лучший подарок для меня! А на Пашин день рождения (17.09) его ждёт путь домой», — написала Мамаева в своём «инстаграме».

Мамаев выйдет из колонии Белгородской области через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.

В начале октября прошлого года Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали чиновник Денис Пак, водитель Виталий Соловчук и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин.