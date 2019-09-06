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Отбор на Евро-2020: сборная России сыграет с шотландцами в белой форме

Отбор на Евро-2020: сборная России сыграет с шотландцами в белой форме
Футбол / Евро-2020 0

Стало известно, в какой форме выйдет на поле сборная России в отборочном матче Евро-2020 против команды Шотландии. Россияне сыграют в белой форме, голкипер — в жёлтой.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» сборной России.

Встречу обслужит бригада судей из Греции во главе с Тасосом Сидиропулосом. Ассистентами главного арбитра будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. В роли четвёртого рефери выступит Яннис Пападопулос.

Матч отборочного турнира чемпионата Евро-2020 Шотландия — Россия состоится в пятницу, 6 сентября, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало — в 21:45 мск.

Сборная России набрала 9 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы I. Лидером группы является национальная команда Бельгии, набравшая 12 очков.

Дзюба обратился к болельщикам перед отборочным матчем Евро-2020 с Шотландией
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