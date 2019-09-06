Ерохин: если верну статистику, начну забивать, то мнение Семака поменяется

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о самой удобной для него позиции на поле.
«Впервые сыграл справа в полузащите как раз после чемпионата мира. Здесь, в сборной, Станислав Саламович увидел меня в этой роли, потом и в клубе я стал играть правого полузащитника. Я в принципе чувствую себя комфортно, играя инсайда в центре либо на фланге — и справа, и слева. Думаю, что в полузащите ближе к атаке я максимально полезен.
Для меня не составляет труда перестроиться. Если нужно закрыть какую-то зону или позицию в интересах команды — без проблем. Это ведь живой организм: кто-то может выпасть, травмироваться, и тогда другой приходит на замену. Я за свою карьеру на разных позициях поиграл и знаю, как нужно действовать.
Семак — умный тренер, я прислушиваюсь к его мнению. Показатель игры полузащитника — это голы, результативные передачи. Если верну статистику, начну забивать, то и мнение тренера поменяется», — приводит слова Семака Sport24.
- 6 сентября 2019
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