Ерохин: не боюсь конкуренции с Малкомом
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о конкуренции за место в основном составе с бразильским хавбеком Малкомом.
«Если футболист приезжает из «Барселоны», он априори высокого уровня. Получить такой опыт, поиграть в европейском топ-чемпионате — очень ценно. Малком уверен в себе, обладает хорошей техникой. Это идёт на пользу в плане конкуренции.
На меня фактор 40-миллионного конкурента не давит. Ещё когда я переходил в «Зенит», сталкивался с мнениями: «Да он из «Ростова» в Петербурге не заиграет, там слишком большая конкуренция». Но я никогда её не боялся. Всегда знал: буду делать всё от меня зависящее, а дальше — дело тренера. В себе точно не сомневаюсь», — приводит слова Ерохина Sport24.
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