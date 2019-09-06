Фанаты «Локомотива» снова признали Крыховяка лучшим игроком месяца

Полузащитник Гжегож Крыховяк признан болельщиками московского «Локомотива» лучшим игроком августа. 29-летний поляк получил эту награду во второй раз подряд, сообщает пресс-служба «железнодорожников» на официальном сайте клуба.

Крыховяк по итогам опроса набрал 8032 голоса — это 66,9%. Второе место занял Алексей Миранчук (1844, 15,4%), а замкнул тройку лучших Антон Миранчук (1320, 10,9%). Далее расположились Дмитрий Баринов (635, 5,3%) и Ведран Чорлука (179, 1,5%).

Всего в голосовании приняли участие 12 010 человек.

«Локомотив», набрав 14 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 9-м туре команда Юрия Сёмина на выезде встретится с «Сочи». Матч состоится 15 сентября.