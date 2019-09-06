Молодёжная сборная России стартовала в отборе Евро-2021 с победы над Сербией
В дебютном матче отборочного турнира чемпионате Европы 2021 года молодёжная сборная России обыграла Сербию со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.
Единственный гол был забит на 20-й минуте. Роман Евгеньев с правого края навесил в центр штрафной, Игорь Дивеев оторвался от опекуна и головой вколотил мяч в сетку ворот Марко Илича. На 59-й минуте сербы остались в меньшинстве: за повторное предупреждение с поля был удалён полузащитник Иван Илич. Однако воспользоваться численным преимуществом за полчаса игры хозяева не смогли.
Следующий матч отборочного турнира чемпионата Европы-2021 молодёжная сборная России сыграет на выезде с Болгарией. Встреча состоится во вторник, 10 сентября.
U21 ЧЕ-2021
06 сентября 2019, пятница. 19:00 МСК
Россия U21
Окончен
1 : 0
Сербия U21
1:0 Дивеев – 20'
Удаления: нет / Илич – 59'
Шотландия — Россия: составы на матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020
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