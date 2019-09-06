Юрист: Кокорин может подписать контракт с клубом, находясь в тюрьме

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, может ли бывший форвард «Зенита» Александр Кокорин подписать контракт с каким-то из клубов, находясь в тюрьме.

«В законодательстве нет пункта, согласно которому отбывающий наказание в тюрьме человек теряет право подписи под официальными документами. Осуждённые ведь могут писать ходатайства, жалобы и подавать апелляции, а чем отличается трудовой договор? Если клуб не против того, что он приступит к исполнению своих обязанностей позже, то в чём проблема? Теоретически поставить свою подпись под договором он может хоть завтра. К слову, у Павла Мамаева трудовой договор после попадания в тюрьму не перестал действовать. Исходя из логики, ничто не мешает заключить его и Кокорину», — цитирует Прокопца RT на русском.