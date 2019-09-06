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Дзюба сравнял счёт в матче Шотландия — Россия

Дзюба сравнял счёт в матче Шотландия — Россия
Футбол / Евро-2020 0

Нападающий национальной команды России Артём Дзюба сравнял счёт в выездном матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Шотландии. 31-летний форвард «Зенита» отличился на 40-й минуте.

Встреча сейчас проходит в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». К 42-й минуте счёт 1:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Шотландия — Россия.

Сборная России, набрав 9 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного турнира Евро-2020, национальная команда Шотландии (6) — четвёртое.

В 6-м туре квалификации чемпионата Европы российские футболисты в Калининграде сыграют с Казахстаном, а шотландцы в Глазго встретятся с бельгийцами. Оба матча состоятся 9 сентября.

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