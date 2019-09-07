Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Наставник «Балтики»: удивительно видеть, как шотландцы падают после единоборств

Наставник «Балтики»: удивительно видеть, как шотландцы падают после единоборств
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин поделился мнением о матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Шотландии и России (1:2).

«Шотландцы которые падают после каждого единоборства это конечно удивительно видеть! Времена Брауна прошли к сожалению», — написал Калешин в своём «твиттере».

Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного турнира Евро-2020, национальная команда Шотландии (6) — четвёртое. Лидируют бельгийцы, выигравшие все пять матчей.

В 6-м туре квалификации чемпионата Европы российские футболисты в Калининграде сыграют с Казахстаном, а шотландцы в Глазго встретятся с бельгийцами. Оба матча состоятся 9 сентября.

Сборная России на выезде обыграла Шотландию в матче отбора Евро-2020
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент