Черчесов: Жирков с Кудряшовым справились великолепно

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре Юрия Жиркова в матче отборочного турнира чемпионата Европы с Шотландией (2:1).

«Почему Жирков вышел ближе к атаке? В клубе он эту задачу тоже может выполнять. Он в отличной форме. Мы играли чётко по позициям, потому что шотландцы опасны на флангах. Они с Кудряшовым справились великолепно, а короновал Жирков своё выступление голом. Мы говорим: возраст-возраст, 36 лет, но это не важно. Мы должны смотреть не на возраст, а кого как можно использовать.

Что касается замены Зобнина, то не могу сказать, что он устал. Просто шотландцы перехватили инициативу, а Зобнин получил карточку и ещё раз сфолил. Важно было подстраховаться, что мы и сделали.

Мы воспринимаем не как критику, а как обсуждение. Это нормально. Понятно, что наблюдаем за другими игроками и даже рады, что наши действия находятся в постоянном обсуждении — значит, люди не безразличны. И даже в критических статьях находим правильное зерно.

Понятно, что у нас 12 очков, а у Шотландии — 6. Ещё 15 очков разыгрываются, вот они всё и решат. В том числе и ответный матч с Шотландией. К этой игре надо готовиться — и это не простые слова, а подход к работе. Радоваться мы будем, когда выйдем на Евро", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.