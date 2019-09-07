Кокорин и Мамаев прокомментировали приглашение Кадырова в «Ахмат»

Бывший форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поблагодарили главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова за поддержку и готовность взять футболистов в «Ахмат».

«Я думаю, хотелось бы сказать в первую очередь то, что большое спасибо ему. В принципе он один из немногих, кто высказал свою позицию уверенно, не побоялся ничего. Таких людей было очень мало, но такие заявления громкие, в принципе нужно иметь чёткую позицию и такое мужское слово. Поэтому в любом случае огромное спасибо за то, что на тот момент он сделал нам такое предложение. Но мы повторимся, наверное, что в любом случае мы отталкиваемся от наших клубов, как они скажут – так и сделаем», — цитирует Кокорина «Говорит Москва».

«Я только тоже могу присоединиться к Саше, слова благодарности. Потому что немного людей на тот момент в негативной форме говорили о нас. Я на первые месяцы нашего ареста встретил только, по-моему, двух людей, которые сразу сказали о готовности в случае чего… Я имею в виду про руководителей клубов – это Кадыров и президент «Урала» Иванов. Всё. Два человека, которые не побоялись ничего, сказали спокойно, что, да, ребята оступились, ошиблись, но ничего страшного, мы готовы их взять. В любом случае спасибо им за поддержку всем, но отталкиваться будем, Саша правильно сказал, от своих клубов. Дальше уже видно будет», — сказал Мамаев.