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Черчесов: рад, что Россия выиграла, проявив характер, но скоро следующий матч

Черчесов: рад, что Россия выиграла, проявив характер, но скоро следующий матч
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Шотландией (2:1) в гостевом матче 5-го тура квалификации Евро-2020, выложив фотографию из раздевалки команды в своём «инстаграме».

«Рад, что выиграли, рад, что команда проявила характер. Но уже через пару дней следующий матч, будем готовиться к нему», — написал Черчесов на своей официальной странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Станислава Черчесова.

У россиян гол забил Артём Дзюба, у шотландцев — Джон Макгинн и Стивен О'Доннелл, срезавший мяч в свои ворота.

Россия набрала 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы I, отставая от лидирующей Бельгии на три балла. В понедельник, 9 сентября, сборная России сыграет с национальной командой Казахстана.

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