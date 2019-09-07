«Манчестер Сити» договорился о трансфере сербского нападающего Тедича

«Манчестер Сити» достиг договоренности с сербским клубом «Чукарички» о покупке нападающего Слободана Тедича. Сделка должна состояться зимой, сообщает портал Manchester Evening News.

По данным издания, сумма трансфера составит £ 2,7 млн (около € 3 млн). Как отметил спортивный директор сербского клуба Ненад Миросавлевич, «горожане» следили за форвардом длительное время.

«Он давно находился на радаре у „Сити“, скауты часто приезжали посмотреть на него. Были матчи, когда мы даже не знали об их присутствии на стадионе. Они видели все его игры, каждое движение. Это нормальная практика для одного из крупнейших клубов мира.



Когда они официально связались с нами, мы легко и быстро договорились. Эта сделка является подтверждением того, что мы хорошо делаем свою работу, а также отличной рекламой „Чукарички“ и сербского футбола», — рассказал Миросавлевич.



Отмечается, что Тедич не сразу будет выступать за первую команду, а начнёт работать вместе с игроками U23.