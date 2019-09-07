Эдерсон: однажды сказал, что хотел исполнить пенальти, Гвардиола был в бешенстве

Голкипер «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон рассказал об эпизоде с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.



«Однажды мы выигрывали со счётом 5:1, вроде бы и болельщики призывали меня исполнить пенальти. После игры журналисты спросили о том эпизоде, и я признался, что хотел бы пробить тот пенальти. Гвардиола был в бешенстве», — приводит слова Эдерсона Goal.com.



Эдерсон выступает в составе «Манчестер Сити» с 2017 года, а также вызывается в национальную команду Бразилии. В 2019 году в составе сборной Бразилии Эдерсон стал победителем Кубка Америки.



«Манчестер Сити» набрал 10 очков в 4 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».

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