Защитник «Манчестер Сити» Лапорт перенёс операцию на мениске

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт успешно прооперирован после повреждения хряща и наружного мениска, сообщает пресс-служба клуба.



Напомним, защитник «горожан» получил травму в первом тайме игры с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:0) в 4-м туре АПЛ. Эмерик срубил соперника, но в итоге пострадал сам.

«Все работники «Сити» желают Эмерику полного и скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении на официальном сайте «горожан».

Точные сроки восстановления 25-летнего игрока станут известны позднее.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Лапорт сыграл за «Манчестер Сити» во всех четырёх матчах, проведя на поле в общей сложности 307 минут. Он не отметился результативными действиями и заработал одну жёлтую карточку.