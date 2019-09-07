Сербия — Португалия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 7 сентября в 21:45
Сегодня, 7 сентября, состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Сербии и Португалии. Встреча пройдёт на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. В роли его ассистентов выступят Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный рефери — Хюсейин Гечек.
В турнирной таблице группы В сборная Сербии занимает третье место, набрав в трёх матчах четыре очков. Португальская команда имеет в активе два очка и занимает четвёртое место.
С расписанием отборочного турнира чемпионата Европы-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».
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