Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бартомеу: ведём переговоры с Пуйолем о возвращении в «Барселону»

Бартомеу: ведём переговоры с Пуйолем о возвращении в «Барселону»
Футбол / Испания 0

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что бывший капитан команды Карлес Пуйоль может вернуться в клуб на пост спортивного директора.

«Ведём переговоры с Пуйолем. Будем надеяться, что нам удастся прийти к соглашению, так как Карлес знает много о футболе и нашем клубе. Хочу закрыть вакансию спортивного директора, хотя сейчас это не срочный вопрос», — приводит слова Бартомеу Marca со ссылкой на Barca TV.

Должность спортивного директора стала вакантной после того, как клуб досрочно расторгнул контракт с Хосепом Сегурой, который занимал пост на протяжении четырёх лет.

Пуйоль на протяжении всей профессиональной карьеры выступал в составе «Барселоны». Он играл за каталонский клуб с 1999 по 2014 год. Вместе с «Барселоной» Пуйоль три раза выиграл Лигу чемпионов.

Бартомеу: не сомневаюсь, что Месси останется в «Барселоне» после сезона-2020/21
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент