Бартомеу: ведём переговоры с Пуйолем о возвращении в «Барселону»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что бывший капитан команды Карлес Пуйоль может вернуться в клуб на пост спортивного директора.
«Ведём переговоры с Пуйолем. Будем надеяться, что нам удастся прийти к соглашению, так как Карлес знает много о футболе и нашем клубе. Хочу закрыть вакансию спортивного директора, хотя сейчас это не срочный вопрос», — приводит слова Бартомеу Marca со ссылкой на Barca TV.
Должность спортивного директора стала вакантной после того, как клуб досрочно расторгнул контракт с Хосепом Сегурой, который занимал пост на протяжении четырёх лет.
Пуйоль на протяжении всей профессиональной карьеры выступал в составе «Барселоны». Он играл за каталонский клуб с 1999 по 2014 год. Вместе с «Барселоной» Пуйоль три раза выиграл Лигу чемпионов.
- 7 сентября 2019
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