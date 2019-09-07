Бартомеу: ведём переговоры с Пуйолем о возвращении в «Барселону»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что бывший капитан команды Карлес Пуйоль может вернуться в клуб на пост спортивного директора.

«Ведём переговоры с Пуйолем. Будем надеяться, что нам удастся прийти к соглашению, так как Карлес знает много о футболе и нашем клубе. Хочу закрыть вакансию спортивного директора, хотя сейчас это не срочный вопрос», — приводит слова Бартомеу Marca со ссылкой на Barca TV.

Должность спортивного директора стала вакантной после того, как клуб досрочно расторгнул контракт с Хосепом Сегурой, который занимал пост на протяжении четырёх лет.



Пуйоль на протяжении всей профессиональной карьеры выступал в составе «Барселоны». Он играл за каталонский клуб с 1999 по 2014 год. Вместе с «Барселоной» Пуйоль три раза выиграл Лигу чемпионов.