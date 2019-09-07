«Локомотив» обыграл «Спартак» из Юрмалы, Эдер оформил дубль
Московский «Локомотив» провёл товарищеский матч со «Спартаком» из Юрмалы. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».
Автором обоих голов стал португальский нападающий «Локомотива» Эдер. Полузащитник Жоау Мариу записал в актив результативную передачу.
В начале второго тайма защитник «железнодорожников» Ведран Чорлука получил повреждение в столкновении с соперником. 33-летнего хорвата заменил хавбек Даниил Куликов.
«Локомотив», набрав 14 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 9-м туре команда Юрия Сёмина на выезде встретится с «Сочи». Матч состоится 15 сентября.
Календарь матчей российского первенства сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
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