Пирло: Балотелли может вернуться в сборную Италии, но всё зависит только от него

Бывший игрок национальной команды Италии Андреа Пирло считает, что форвард «Брешии» Марио Балотелли может вернуться в сборную.

«Если Балотелли решил играть за «Брешию», это означает, что он хочет начать всё сначала и преуспеть. Если у него получится, он сможет вернуться в сборную. Но всё зависит только от самого Марио. Если не показываешь на поле, что заслуживаешь вызова, не стоит даже думать об этом», — приводит слова Пирло ANSA.

Балотелли дебютировал за национальную команду в 2010 году. В минувшем сезоне 29-летний нападающий забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу в 25 матчах французской Лиги 1, выступая за «Ниццу» и «Марсель».

Напомним, вчера, 6 сентября, сборная Италии на выезде со счётом 3:1 обыграла национальную команду Армении в матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.