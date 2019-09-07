Пирло: Балотелли может вернуться в сборную Италии, но всё зависит только от него

Бывший игрок национальной команды Италии Андреа Пирло считает, что форвард «Брешии» Марио Балотелли может вернуться в сборную.
«Если Балотелли решил играть за «Брешию», это означает, что он хочет начать всё сначала и преуспеть. Если у него получится, он сможет вернуться в сборную. Но всё зависит только от самого Марио. Если не показываешь на поле, что заслуживаешь вызова, не стоит даже думать об этом», — приводит слова Пирло ANSA.
Балотелли дебютировал за национальную команду в 2010 году. В минувшем сезоне 29-летний нападающий забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу в 25 матчах французской Лиги 1, выступая за «Ниццу» и «Марсель».
Напомним, вчера, 6 сентября, сборная Италии на выезде со счётом 3:1 обыграла национальную команду Армении в матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.
- 7 сентября 2019
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