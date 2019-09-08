Юмтити не сыграл с Албанией из-за травмы, полученной на тренировке
Игрок защитной линии «Барселоны» Самюэль Юмтити не смог принять участие в матче сборной Франции против Албании в рамках отборочного раунда Евро-2020 из-за повреждения, сообщает L’Equipe.
По сведениям источника, игрок получил травму правой ноги во время тренировки. 10 сентября сборная Франции сыграет с национальной командой Андорры. Участие Юмтити в этой встрече также находится под вопросом.
Ранее стало известно, что Юмтити может заменить в составе сборной защитника «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта, который получил травму в матче четвёртого тура английской Премьер-лиги против «Брайтона» — 4:0.
Юмтити перешёл в «Барселону» из «Лиона» летом 2016 года. Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
Албанцам перед матчем с Францией включили чужой гимн. Они отказывались играть
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