Жюли вернулся в «Монако»
Бывший нападающий сборной Франции Людовик Жюли вернулся в «Монако», сообщается на официальном сайте монегасков.
43-летний французский специалист стал ассистентом главного тренера второй команды «Монако» Давида Бешкура. На данный момент команда выступает в четвёртом по силе дивизионе страны и после пяти туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
Жюли выступал в составе «Монако» в период с 1998 по 2004 год и с 2011 по 2012 год. Французский форвард принял участие в 264 матчах за монегасков, забил 67 голов и отдал 11 результативных передач. Также Жюли играл за такие клубы, как «Лион», «Барселона», «Рома», «Лорьян» и «Пари Сен-Жермен». В 2003 году форвард стал победителем Кубка конфедераций в составе сборной Франции.
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