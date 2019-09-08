Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Жюли вернулся в «Монако»

Жюли вернулся в «Монако»
Футбол / Франция 0

Бывший нападающий сборной Франции Людовик Жюли вернулся в «Монако», сообщается на официальном сайте монегасков.

43-летний французский специалист стал ассистентом главного тренера второй команды «Монако» Давида Бешкура. На данный момент команда выступает в четвёртом по силе дивизионе страны и после пяти туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Жюли выступал в составе «Монако» в период с 1998 по 2004 год и с 2011 по 2012 год. Французский форвард принял участие в 264 матчах за монегасков, забил 67 голов и отдал 11 результативных передач. Также Жюли играл за такие клубы, как «Лион», «Барселона», «Рома», «Лорьян» и «Пари Сен-Жермен». В 2003 году форвард стал победителем Кубка конфедераций в составе сборной Франции.

Маркизио продолжит карьеру в «Монако»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент