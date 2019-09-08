Фоден — о критике от Гвардиолы: у него есть собственное мнение, как и у меня

Полузащитник «Манчестер Сити» и молодёжной сборной Англии Фил Фоден поделился мнением о критике со стороны главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы, который считает, что он ещё недостаточно хорош, чтобы регулярно выходить на поле.

В стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2021 (U21) Англия с Фоденом на выезде со счётом 3:2 обыграла Турцию.

«У него есть собственное мнение, а я придерживаюсь своего. Просто знаю, что готов играть. Чувствую, что это так. Стараюсь каждый день всё показывать ему на тренировках.

Несколько товарищей по команде говорят мне, что нужно набраться терпения, но очевидно, что я голоден и хочу играть уже сейчас. Буду бороться за это каждый день. Готов играть когда угодно.

Было бы хорошо, если бы Пеп посмотрел матч в Турции, но, может быть, он взял небольшой отпуск, чтобы поиграть в гольф или что-то в этом роде. Не буду его винить», — приводит слова хавбека Goal.