«Анжи» — Это'О: спасибо за эмоции, которые ты подарил нам, капитан!

Махачкалинский «Анжи» обратился к бывшему нападающему клуба камерунцу Самуэлю Это'О, который накануне объявил о завершении профессиональной карьеры.
«Спасибо за эмоции, которые ты подарил нам, капитан! Время наслаждаться новой жизнью!» — говорится в сообщении пресс-службы махачкалинского клуба.
Видео можно посмотреть на странице «Анжи» в «Твиттере».
38-летний форвард выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор» и «Коньяспор». Последним клубом в карьере нападающего стал «Катар». Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А.
Самуэль — лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, цвета которой нападающий защищал с 1996 по 2014 год. Он четырежды признавался африканским футболистом года (2003, 2004, 2005, 2010). Вместе с национальной командой форвард выиграл два Кубка Африки и олимпийский футбольный турнир в Сиднее-2000.
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