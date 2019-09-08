Черчесов: весной перед матчем с Казахстаном тревожно, наверное, было только вам

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов дал комментарий в преддверии матча 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Казахстана.

«Весной перед матчем с Казахстаном тревожно, наверное, было только вам (сборная России победила со счётом 4:0. — Прим. «Чемпионата»). У нас есть турнирная стратегия, есть игра — нужно настраиваться на матч отборочного цикла. Ни больше, ни меньше.

Цифры скоростной работы мы получили — они плюс-минус сопоставимы с тем, что мы показали в матче с Бельгией и Казахстаном. Но не сопоставимы с теми, что были на чемпионате мира. Тогда мы месяц готовились. Сейчас обратили внимание на некоторые моменты, чтобы завтра команда была свежей и бегущей.

На один день день больше у нас было перед матчем с Шотландией, чем с Бельгией. Эти 24 часа многое решают. Что касается Жиркова и Дзюбы, я смотрел матчи с их участием в Уфе на синтетике и со «Спартаком», где на поле было много песка. У них были определённые вопросы, на которые мы постарались ответить, поэтому к матчу с Шотландией они были готовы и свежи», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матч Россия — Казахстан состоится завтра, 9 сентября, в Калининграде, начало — в 21:45 мск.