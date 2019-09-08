Осорио: очень рад дебюту за «Зенит», доволен своей игрой

Защитник «Зенита» Йордан Осорио прокомментировал результат товарищеского матча с «Сочи» (2:1).



«Очень рад дебюту. Приехал сюда, чтобы показать всё, на что способен. Доволен тем, как сыграла команда и своей игрой. Товарищеский матч — это не то же самое, что и официальный, но на любую игру мы выходим с мыслями о победе. Рады, что доставили удовольствие болельщикам и себе.



Я уже четыре-пять дней тренируюсь с командой. Когда игрок приходит в новую команду, он хочет войти в ритм как можно быстрее. У нас был короткий диалог с Заболотным во время игры. Я попросил его быть осторожнее. Надеюсь, он понял по-испански. Но это его работа и моя работа.



Я не так много времени провожу в тренажёрном зале. Воспринимаю себя как быстрого и атлетичного игрока, но это от природы, а не в результате специальных тренировок», — передаёт слова Осорио корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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