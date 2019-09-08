Гризманн обвинил жену в незабитом пенальти в матче отбора Евро-2020 с Албанией

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, почему он не реализовал пенальти в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Албанией (4:1).

«Я не знаю, что случилось. Не знаю. Как я уже говорил, возможно, это случилось потому, что моя жена не смотрела матч. У меня была хорошая динамика, но мы не можем забивать каждый раз. Жаль, мне придётся над этим работать.

Нам не хватало важных игроков как на самом поле, так и в раздевалке. Тем не менее футболисты, которые вышли вместо них, сыграли очень хорошо. Мы на правильном пути, и это доказывает, что мы — команда. Мы хорошо сыграли. Можем сожалеть только о голе, который пропустили в конце матча", — приводит слова Гризманна Goal.com.