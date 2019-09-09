Кикнадзе — о Тарасове: анархии в «Локо» не будет, не могу её позволить

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о ситуации с бывшим игроком команды Дмитрием Тарасовым.
«У меня есть один из постулатов, который мы обсуждали внутри. Перефразирую Джона Кеннеди: не спрашивай, что твой клуб может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своего клуба. На мой взгляд, Дима нарушил этот принцип. Арбитраж вынес решение, мы подчинимся и всё оплатим. Для себя мы определённые выводы сделали. В том числе в разговорах с футболистами. Повторения такой ситуации не случится.
Вся технология по проведению операции была изложена в контракте Тарасова. У него со мной был личный разговор, в котором он, узнав, что контракт не будет продлён, попросил о проведении реабилитации после травмы. Мы дали согласие. Тарасов сам принял решение о том, что сделает операцию. При этом захотел, чтобы оплатил клуб. Это противоречит логике принятия решений, которая существует в «Локомотиве».
Суд не является для меня препятствием к нормальному общению. Фернандеш уже около двух лет ведёт против нас дело в CAS. До сих пор вердикт не вынесен. Это не мешает мне относиться к нему с уважением, пожимать руку и даже обнимать, когда мы встречаемся. В случае с Димой проблема только в одном. Нарушен регламент и требование. Нарушен умышленно и осмысленно. Вот это меня не устраивает. Анархии не будет. Не могу её позволить», — сказал Кикнадзе, побывавший в гостях у «Чемпионата».
- 9 сентября 2019
-
10:26
-
10:26
-
10:08
-
09:55
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:30
-
09:27
-
09:20
-
09:17
-
09:10
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:17
-
06:40
-
06:19
-
05:58
-
04:05
-
03:25
-
02:45
-
02:29
-
01:55
-
01:25
-
01:05
-
00:57
-
00:38
-
00:15
-
00:13
-
00:00
- 8 сентября 2019
-
23:59