Кикнадзе — о Тарасове: анархии в «Локо» не будет, не могу её позволить

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о ситуации с бывшим игроком команды Дмитрием Тарасовым.



«У меня есть один из постулатов, который мы обсуждали внутри. Перефразирую Джона Кеннеди: не спрашивай, что твой клуб может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своего клуба. На мой взгляд, Дима нарушил этот принцип. Арбитраж вынес решение, мы подчинимся и всё оплатим. Для себя мы определённые выводы сделали. В том числе в разговорах с футболистами. Повторения такой ситуации не случится.

Вся технология по проведению операции была изложена в контракте Тарасова. У него со мной был личный разговор, в котором он, узнав, что контракт не будет продлён, попросил о проведении реабилитации после травмы. Мы дали согласие. Тарасов сам принял решение о том, что сделает операцию. При этом захотел, чтобы оплатил клуб. Это противоречит логике принятия решений, которая существует в «Локомотиве».

Суд не является для меня препятствием к нормальному общению. Фернандеш уже около двух лет ведёт против нас дело в CAS. До сих пор вердикт не вынесен. Это не мешает мне относиться к нему с уважением, пожимать руку и даже обнимать, когда мы встречаемся. В случае с Димой проблема только в одном. Нарушен регламент и требование. Нарушен умышленно и осмысленно. Вот это меня не устраивает. Анархии не будет. Не могу её позволить», — сказал Кикнадзе, побывавший в гостях у «Чемпионата».