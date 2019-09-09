Кикнадзе рассказал, сколько «Локомотив» потратил на новых игроков в 2019 году

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о трансферных тратах клуба в 2019 году.

«Если подводить итоги, на всех новых игроков в этом году мы потратили чуть более € 8 млн, включая бонусы, агентские вознаграждения и стоимость трансфера. Это меньше, чем сделка по одному-единственному игроку прошлым летом. Сколько было год назад за тот же период? Если мы отнесём туда же Гжегожа, то в районе 40. Да, там была аренда, но были прописаны кондициональные бонусы в случае проведения определённого количества матчей. Нужное количество игр он провёл ещё до Нового года.

Что касается того, важно ли «Локомотиву» приобретать звёзд для пиара, то с этой точки зрения точно нет – с пиаром у нас всё в порядке. Вопрос: покупать звёзд или создавать? Вот это принципиальный момент, определяющий стратегию развития клуба. Мне кажется, важнее их создавать», — сказал Кикнадзе, побывавший в гостях у «Чемпионата».