Кикнадзе: уход Хвичи — больной урок для меня

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал об уходе из клуба Хвичи Кварацхелии. Минувшим летом 18-летний игрок на правах свободного агента подписал контракт с казанским «Рубином».

«Хвиче было хорошо в клубе, ни секунды в этом не сомневаюсь. Я не могу сказать, что семь матчей в прошлом сезоне однозначно сформировали у меня уверенность, что это будущее клуба. Мне этого было недостаточно для подписания длительного контракта. Ему предлагалось соглашение 1+3. Моя претензия к агенту в том, что за месяц до трансферного окна мы с ним договорились об условиях, на которых Хвича останется в «Локо».

Претензии к себе по этой истории есть. Мы были недостаточно быстры в формализации договорённостей. Нужно было агенту провести работу с «Рустави», оформить бумаги. Но всё оттягивалось – завтра, потом послезавтра. В итоге за три дня до трансферного окна возник «Рубин». Нам сделали предложение, которое не соответствовало тому, о чём мы договорились изначально. Я отказался, и Хвича ушёл. Я вышел из телевизионного бизнеса, тот ещё мордобой за права, но рукопожатие означает договорённость.

Больной урок, но хороший. Искренне желаю Хвиче добра, я к нему очень хорошо отношусь. Надеюсь, у него всё сложится. А то, что он туда ушёл, – жизнь покажет, насколько это правильный ход», — сказал Кикнадзе, побывавший в гостях у «Чемпионата».

Полностью интервью с Василием Кикнадзе читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.